Сербская армия организует крупнейшую в истории страны выставку оружия и военной техники

В честь Дня вооруженных сил Сербии 22 апреля 2023 года Министерство обороны страны организует крупнейшую в ее истории выставку вооружений и военной техники, используемой сербской армией.
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