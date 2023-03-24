Военное обозрение

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Сербская армия организует крупнейшую в истории страны выставку оружия и военной техники

Сербская армия организует крупнейшую в истории страны выставку оружия и военной техники

В честь Дня вооруженных сил Сербии 22 апреля 2023 года Министерство обороны страны организует крупнейшую в ее истории выставку вооружений и военной техники, используемой сербской армией.

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