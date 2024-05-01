Таджикские гастарбайтеры с семьями требуют впустить их в Россию!

Александр Рожков

Эти объяснялки не прокатят. Как же в Советской России решался этот вопрос? Да его и в помине не было. У нас что, все коренные россияне приличной работой обеспечены? Дожили, что коренное население, в основном русские, уменьшается. Поэтому и не кому работать и не только дворниками и чернорабочими. И это миф, что инородцы работают на низкооплачиваемой работе. На стройке и строительстве дорог они хорошо зарабатывают. Русские тоже не отказались бы от таких заработков, но там русские чужие теперь. Их туда не пускают. То ли еще будет...