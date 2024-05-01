Граждан Таджикистана не пускают на территорию России, огромная многокилометровая очередь из машин образовалась на территории Казахстана с таджикскими номерами.
Таджикские гастарбайтеры с семьями требуют впустить их в Россию!
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Александр Рожков
Эти объяснялки не прокатят. Как же в Советской России решался этот вопрос? Да его и в помине не было. У нас что, все коренные россияне приличной работой обеспечены? Дожили, что коренное население, в основном русские, уменьшается. Поэтому и не кому работать и не только дворниками и чернорабочими. И это миф, что инородцы работают на низкооплачиваемой работе. На стройке и строительстве дорог они хорошо зарабатывают. Русские тоже не отказались бы от таких заработков, но там русские чужие теперь. Их туда не пускают. То ли еще будет...
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4 час.
Виктор Шилин
Басмачи ,как и бандеровцы воспитаны в ненависти ко всему русскому.
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1 час.
виктор климахин
Выход один или мы или они захватят страну и будут как у себя дома вести исламский террористической строй к остальным нациям и культурам уничтожая весь мир и захватывая другие страны Ради наших детей потомков за будущие Российских детей и внуков потомков УБИВАТЬ ЧУРОК ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК БЕЗ УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ ДО ПОСЛЕДНЕГО ТАДЖИКА И ДРУГИХ ЧЕРНОЖОПЫХ ими кто то руководит и грамотно против Россиян и захвата России Я не хочу чтобы Россия стала черножопой исламской душманской басмачей и чтоб не тыкали чурки что я чмо и не человек МНОГО ПРОСЯТ ЧУРКИ ЧЕРНОЖОПЫЕ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ РОССИЯН И НЕ РАБОТАТЬ УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ
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1 час.
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