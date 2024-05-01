Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Таджикские гастарбайтеры с семьями требуют впустить их в Россию!

Таджикские гастарбайтеры с семьями требуют впустить их в Россию!

Граждан Таджикистана не пускают на территорию России, огромная многокилометровая очередь из машин образовалась на территории Казахстана с таджикскими номерами.

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Комментарии
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Александр Рожков
Эти объяснялки не прокатят. Как же в Советской России решался этот вопрос? Да его и в помине не было. У нас что, все коренные россияне приличной работой обеспечены? Дожили, что коренное население, в основном русские, уменьшается. Поэтому и не кому работать и  не только дворниками и чернорабочими. И это миф, что инородцы работают на низкооплачиваемой работе. На стройке и строительстве дорог они хорошо зарабатывают. Русские тоже не отказались бы от таких заработков, но там русские чужие теперь. Их туда не пускают. То ли еще будет...
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4 час.
Виктор Шилин
Басмачи ,как и бандеровцы воспитаны в ненависти ко всему русскому.
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1 час.
виктор климахин
Выход   один    или   мы  или  они   захватят   страну   и   будут   как  у  себя  дома    вести   исламский  террористической  строй    к  остальным   нациям  и    культурам   уничтожая   весь  мир   и  захватывая   другие  страны    Ради   наших   детей    потомков   за  будущие   Российских   детей   и  внуков  потомков  УБИВАТЬ   ЧУРОК   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ   БАСМАЧЕЙ  ИСЛАМИСТОВ   КАК  БЕШЕННЫХ   СОБАК   БЕЗ  УГРЫЗЕНИЯ  СОВЕСТИ    ДО   ПОСЛЕДНЕГО  ТАДЖИКА   И  ДРУГИХ   ЧЕРНОЖОПЫХ    ими   кто то  руководит    и  грамотно    против   Россиян   и   захвата   России    Я   не  хочу    чтобы  Россия   стала  черножопой   исламской    душманской   басмачей   и  чтоб  не  тыкали   чурки   что  я   чмо   и  не  человек    МНОГО  ПРОСЯТ   ЧУРКИ   ЧЕРНОЖОПЫЕ   ЖИТЬ   ЗА  СЧЕТ   РОССИЯН    И  НЕ    РАБОТАТЬ   УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ    ШАКАЛОВ
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1 час.

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