Блинкен: США поддерживают прямые контакты с свергнувшей Асада группировкой ХТШ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает прямые контакты с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ), которая свергла власть Башара Асада в Сирии.