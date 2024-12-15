Блинкен: США поддерживают прямые контакты с свергнувшей Асада группировкой ХТШ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает прямые контакты с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ), которая свергла власть Башара Асада в Сирии.
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