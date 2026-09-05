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Слово «шумахер» включено в словарь Института русского языка имени Виноградова

Слово «шумахер» включено в словарь Института русского языка имени Виноградова

Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук официально включил слово «шумахер» в академический орфографический ресурс «Академос».

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