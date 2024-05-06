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Мостовой о Мусаеве: «Кто он такой вообще? Говорят, что свой, вернулся в «Краснодар», где все знает. Что он там знает? Был такой хороший шанс на чемпионство, увы, все профукали»

«Никто не понял, зачем и как убрали Ивича. Это огромная проблема для «Краснодара».  А вторая проблема – кто пришел на его место.

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