Цены и тарифы ЖКХ в столице

В 2026 году тарифы ЖКХ в Москве ощутимо выросли, что не могло не ударить по семейным бюджетам. Индексация идет в два этапа – в январе рост составил 1,7%, а с октября коммуналка снова подорожает, но уже на 15%.
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