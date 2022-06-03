Протез на заказ можно будет приобрести, не выходя из дома

Сегодня более 11 миллионов россиян имеют инвалидность, более 700 тысяч из них — дети. Минтруд расширил перечень технических средств реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату, сообщили 1 июня на официальном сайте ведомства.
Сегодня более 11 миллионов россиян имеют инвалидность, более 700 тысяч из них — дети. Минтруд расширил перечень технических средств реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату, сообщили 1 июня на официальном сайте ведомства.
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