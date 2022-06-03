Парламентская газета

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Протез на заказ можно будет приобрести, не выходя из дома

Протез на заказ можно будет приобрести, не выходя из дома

Сегодня более 11 миллионов россиян имеют инвалидность, более 700 тысяч из них — дети. Минтруд расширил перечень технических средств реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату, сообщили 1 июня на официальном сайте ведомства.

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