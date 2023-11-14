Депутат Рады Шевченко: Залужный предложил Зеленскому создать солдат-роботов

Депутат украинской Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный шокировал президента страны Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов.
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