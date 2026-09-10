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«Бер көндә 4 кг югалтасыз, тик йөрәгегез дә туктаячак»: ябыгу өчен уколларның куркынычы

«Бер көндә 4 кг югалтасыз, тик йөрәгегез дә туктаячак»: ябыгу өчен уколларның куркынычы

Блогерлар һәм йолдызлар мактый торган ябыгу өчен тылсымлы уколлар теләгән бөтен кешенең дә косметик проблемаларын хәл итә алмый.

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