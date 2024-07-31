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«В Иране подняли красный «флаг мести»: Иран и Израиль на пороге прямого военного конфликта

«В Иране подняли красный «флаг мести»: Иран и Израиль на пороге прямого военного конфликта

В СМИ сообщили, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. https://listaj.

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