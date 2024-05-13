Спасатели добрались до подвального помещения при разборе завалов в обрушенном доме в Белгороде. Несмотря на то, что сигналы ракетной опасности звучали несколько раз за ночь, спасатели продолжали работать на месте ЧП, передают «Известия».
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