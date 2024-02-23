Журова оценила возможное начало Аршавиным политической карьеры

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила возможное начало бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным политической карьеры.
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