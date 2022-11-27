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Накануне Всероссийского Дня матери сотрудники Госавтоиспекции подарили многодетной семье автомобильное кресло

Накануне Всероссийского Дня матери сотрудники Госавтоиспекции подарили многодетной семье автомобильное кресло

Накануне Всероссийского Дня матери сотрудники Госавтоиспекции вместе с уполномоченным по правам ребенка в Республике Алтай Надеждой Манзыровой и представителями Центра дополнительного образования побывали в гостях у многодетной семьи Конуновых из г.

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