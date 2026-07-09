ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Больше не доверяют": подруга из турагентства честно рассказала, почему люди перестали покупать туры у туроператоров

"Больше не доверяют": подруга из турагентства честно рассказала, почему люди перестали покупать туры у туроператоров

  Недавно встретился с давней знакомой, которая уже больше десяти лет работает в турагентстве.

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