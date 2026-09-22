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Орловские новости

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Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев погиб в ходе спецоперации

Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев погиб в ходе спецоперации

Полежаев был фигурантом дела о взятке на 18 млн рублей и приговорен к пяти годам колонии и штрафу в 36 млн рублей.

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