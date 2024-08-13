Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало

С 14 по 19 августа 2024 года в Екатеринбурге пройдет Чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования будут проходить на легкоатлетическом стадионе МАУ «СОК «Калининец», расположенном по адресу ул.
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