Песков: Москва не признает решение МУС, выдавшего ордера на арест военачальников РФ

Как заявил в ходе беседы с журналистами в среду, 6 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Москва не признает решения Международного уголовного суда, выдавшего ордера на арест российских военачальников Сергея Кобылаша и Виктора Соколова.