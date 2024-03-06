Песков: Москва не признает решение МУС, выдавшего ордера на арест военачальников РФ

Как заявил в ходе беседы с журналистами в среду, 6 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Москва не признает решения Международного уголовного суда, выдавшего ордера на арест российских военачальников Сергея Кобылаша и Виктора Соколова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии