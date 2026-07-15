На Спартакиаде промпредприятий прошел шестой этап

С 6 по 10 июля в Верхней Пышме проходил шестой этап спартакиады промышленных предприятий. На этот раз за звание сильнейших боролись 15 волейбольных команд из Оренбургской, Свердловской, Тюменской областей, а также из Башкортостана и поселка Акжал (Казахстан).