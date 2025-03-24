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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Генераль прокурор мәктәпләрдә дәүләт имтиханнары уздыруны контрольдә тотарга боерды

Россия Генераль прокуроры Игорь Краснов төбәк прокурорларына 9 һәм 11 сыйныфларда имтихан тапшырганда укучыларның хокуклары яклануны, шулай ук югары уку йортларының абитуриентларны кабул итүнең яңа кагыйдәләренә әзерлеген контрольдә тотарга боерды.

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