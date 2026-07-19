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Мировое обозрение

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Реактивные «Герберы» ударили по газоперерабатывающему заводу ВСУ под Харьковом

Реактивные «Герберы» ударили по газоперерабатывающему заводу ВСУ под Харьковом

Газоперерабатывающий завод в Харьковской области — не просто очередная цель на карте. Это узел, который завязан сразу на нескольких важных вещах: от производства топлива для техники до обеспечения бытовых нужд региона.

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