Реактивные «Герберы» ударили по газоперерабатывающему заводу ВСУ под Харьковом

Газоперерабатывающий завод в Харьковской области — не просто очередная цель на карте. Это узел, который завязан сразу на нескольких важных вещах: от производства топлива для техники до обеспечения бытовых нужд региона.
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