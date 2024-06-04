«В России оказался не востребован». Юран — о назначении Черчесова в сборную Казахстана

Сергей Юран высказался о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана. Бывший форвард сборной России, «Бенфики» и ряда других клубов, а ныне известный тренер Сергей Юран поделился мыслями о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.