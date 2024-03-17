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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Результаты пятого этапа любительского биатлона PionerCup, который прошел 16 марта в Москве

16 марта в парке 850-летия Москвы прошел заключительный пятый этап биатлона PionerCup. Для участников были доступны следующие форматы гонки: смешанная эстафета Single Mixed и классическая эстафета.

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