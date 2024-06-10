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Русская весна

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  • александр сальников
    знаменитых хохлов нет по определению или по умолчанию- ВСЕ РУССКИЕ ЛЮДиУ Волчанска Армие...
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    Услышат, если предупредительные будут контрольными в голову.Истребители F-16 ...

«Отважные» завершают разгром ВСУ в Новоалександровке, продвигаются у Уманского и Семёновки (КАРТА)

«Отважные» завершают разгром ВСУ в Новоалександровке, продвигаются у Уманского и Семёновки (КАРТА)

ВС РФ завершают разгром сил противника в Новоалександровке, продвигаясь у Уманского и Семёновки. Силы группировки войск «Центр» снова выбили ВСУ с позиций и продвинулись на трех участках у Очеретино (Архангельское и Новоалександровка) и в районе Уманского-Семёновки.

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