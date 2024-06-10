«Отважные» завершают разгром ВСУ в Новоалександровке, продвигаются у Уманского и Семёновки (КАРТА)

ВС РФ завершают разгром сил противника в Новоалександровке, продвигаясь у Уманского и Семёновки. Силы группировки войск «Центр» снова выбили ВСУ с позиций и продвинулись на трех участках у Очеретино (Архангельское и Новоалександровка) и в районе Уманского-Семёновки.
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