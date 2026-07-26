Экс-чемпион по версии WBA, WBC и IBF Спенс завершил карьеру после поражения в бою с Цзю

Бывший чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) американец Эррол Спенс принял решение завершить спортивную карьеру после поражения в бою с австралийцем российского происхождения Тимофеем Цзю.