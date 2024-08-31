Пока главком ВСУ Сырский бодро рапортует Зеленскому, что дела у украинской армии на Донецком фронте обстоят как минимум стабильно, наши войска продолжают освобождать один за другим населенные пункты в российской Донецкой республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)