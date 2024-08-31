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Вслед за Галицыновкой ВС РФ освободили село Долиновка на Покровском направлении

Вслед за Галицыновкой ВС РФ освободили село Долиновка на Покровском направлении

Пока главком ВСУ Сырский бодро рапортует Зеленскому, что дела у украинской армии на Донецком фронте обстоят как минимум стабильно, наши войска продолжают освобождать один за другим населенные пункты в российской Донецкой республике.

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