Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Тоже мне, спасибо тренерам. А так бы и не каталась... Пристроили в гд, прикрылась наградами столетними, как фиговыми ...Роднина: не смотр...
  • Евгений Благородный
    Пустоголовая снова что-то пытается изрыгнуть.Псаки назвала бес...
  • Арлег Сварогов
    Даёшь больше азиатов! Ура, товарищи!В РАН заявили, чт...

Медведев предложил Украине запретить салаты "оливье" и "сельдь под шубой"

Медведев предложил Украине запретить салаты "оливье" и "сельдь под шубой"

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил в своем Telegram-канале дополнить Уголовный кодекс Украины статьей о запрете приготовления салатов "оливье" и "сельдь под шубой".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх