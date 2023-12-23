Медведев предложил Украине запретить салаты "оливье" и "сельдь под шубой"

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил в своем Telegram-канале дополнить Уголовный кодекс Украины статьей о запрете приготовления салатов "оливье" и "сельдь под шубой".
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