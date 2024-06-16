Вера Сотникова устроила подставу для звезд «Битвы экстрасенсов»

Актриса Вера Сотникова устроила настоящее испытание для экстрасенсов. Четверо сильнейших экстрасенсов в 24 сезоне «Битвы экстрасенсов» — Александр Саков, Максим Левин, Лиза Петрова и Артем Краснов — столкнулись с заданием помочь маленькой деревне в Новосибирской области, страдающей от частых пожаров.
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