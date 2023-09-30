Гостиницу за 2 млрд рублей построят на месте магазина «Книжный Нижний» в центре города

Гостиничный комплекс построят рядом с площадью Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно во время заседания Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.
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