Steak Lovers
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Steak Lovers

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Гениальная закуска из самого тонкого и дешевого сала. Такие шарики со стола всегда разбирают первыми

Гениальная закуска из самого тонкого и дешевого сала. Такие шарики со стола всегда разбирают первыми

Закуска из соленого сала с чесноком и хрустящей панировкой получается необычной и очень ароматной. Для ее приготовления сало измельчают, смешивают со специями, формируют небольшие шарики, а затем обжаривают до золотистой корочки.

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