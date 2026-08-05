БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тайная встреча в Баку: Россия и Германия пытались договориться по Украине на нейтральной территории

Тайная встреча в Баку: Россия и Германия пытались договориться по Украине на нейтральной территории

В Баку могли пройти секретные переговоры, о которых не знал Алиев? Дмитрий Родионов Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop / Geisler-Fotopress Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Бывшие высокопоставленные немецкие и российские чиновники встречались в Баку для обсуждения путей прекращения вооруженного конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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Traveller
За спиной русских очередные граждане дмитриевы пытаются договориться о спасении награбленных у русских людей миллиардах, на которых за бугром сидят все родственнички &quot;думцев&quot;.
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