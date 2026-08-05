Тайная встреча в Баку: Россия и Германия пытались договориться по Украине на нейтральной территории

В Баку могли пройти секретные переговоры, о которых не знал Алиев? Дмитрий Родионов Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop / Geisler-Fotopress Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Бывшие высокопоставленные немецкие и российские чиновники встречались в Баку для обсуждения путей прекращения вооруженного конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.