Тайная встреча в Баку: Россия и Германия пытались договориться по Украине на нейтральной территории

В Баку могли пройти секретные переговоры, о которых не знал Алиев? Дмитрий Родионов Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop / Geisler-Fotopress Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Бывшие высокопоставленные немецкие и российские чиновники встречались в Баку для обсуждения путей прекращения вооруженного конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
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