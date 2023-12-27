Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина раскрыла секрет похудения на 22 кг

Звезда сериалов «Не родись красивой» и «Воронины» всегда привлекала внимание своим ярким имиджем. Однако несколько лет назад артистка решила внести изменения в свой внешний вид и избавилась от 22 килограммов.
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