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Вести Севастополь

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Как в Севастополе церковь и прихожане помогают военным

Сбор гуманитарной помощи для жителей прифронтовых сёл продолжается. Каждый день по адресу: улица Шабалина, 19б с 11:00 до 16:00 можно приносить вещи первой необходимости, продукты длительного хранения, стройматериалы, свечи, велосипеды и самокаты.

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