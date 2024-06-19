Как в Севастополе церковь и прихожане помогают военным

Сбор гуманитарной помощи для жителей прифронтовых сёл продолжается. Каждый день по адресу: улица Шабалина, 19б с 11:00 до 16:00 можно приносить вещи первой необходимости, продукты длительного хранения, стройматериалы, свечи, велосипеды и самокаты.
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