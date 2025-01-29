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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бивол раскритиковал себя за бой с Бетербиевым: «Я зол, мне следовало бить чаще»

«Что мне не понравилось, так это то, что я выбрасывал не так много ударов. Мне следовало бить чаще. Но были моменты, которые мне понравились, когда у меня получалось ловить его ударами.

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