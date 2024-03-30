Силовики задержали челябинца с винтовкой и патронами

Рассказываем, что он собирался сделать при помощи огнестрельного оружия."Ружьё нашёл, патроны тоже" — такое объяснение дал 60-летний житель Варненского района полицейским, которые нашли у него в гараже нелегальный арсенал.
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