Песков: осуждения терактов в Дагестане от недружественных стран не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин находится в постоянном контакте с силовым блоком и медиками в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале.
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