Если она вас выбрала и наделила вниманием, значит в вас есть именно то, что ей так необходимо на данном этапе и чего ей не хватало в предыдущем времени; Если она говорит о любви, ничего не скрывая, значит ей можно верить, потому что слова “люблю” и “обожаю” просто так не произносят; Если она говорит об этом, не взирая ни на какие обстоятельства, значит она чувствует, что для вас это очень важно; Если она готова ждать вашего решения больше нескольких месяцев, значит она готова быть с вами рядом много лет; Если она хочет быть с вами, — она никогда не захочет вас делить ни с кем; Если она не хочет делить вас ни с кем, то и сама будет верна вам всегда; Если она будет чувствовать вашу взаимную любовь, то она подарит вам страсть; Если она заразит вас своей страстью, то вы сможете совершать чудеса, а вместе преодолеете все трудности; Если она готова быть рядом с вами всегда и, особенно, когда вам трудно, — она способна сделать вас счастливым; Если ради вас она готова принести в жертву что-либо свое, значит вам просто повезло ИсточникThe post Главные правила любви зрелой женщины к мужчине first appeared on Сторифокс.