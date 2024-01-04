Так и хочется воскликнуть: «вы люди, или звери». Говорят же вам — Киркоров на «голую вечеринку» блогера Ивлеевой попал случайно… — Шел на детский утренник и перепутал двери, а что до майки-сеточки — это его повседневный стиль одежды — ему,… Творческого человека обидеть может каждый», — Киркоров не выдержал опалы и «смазывает лыжи» .