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Рыбакина – единственная теннисистка, вышедшая в 1/8 финала на всех тысячниках сезона

Елена Рыбакина обыграла Энн Ли в третьем круге турнира в Торонто – 6:2, 7:5. Во второй партии она уступала 3:5 и отыграла два сетбола.

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