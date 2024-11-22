В НХЛ заявили, что травма Овечкина стала результатом несчастного случая

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в беседе с РИА Новости выразил мнение, что травма российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз», стала следствием несчастного случая.
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