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В НХЛ заявили, что травма Овечкина стала результатом несчастного случая

В НХЛ заявили, что травма Овечкина стала результатом несчастного случая

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в беседе с РИА Новости выразил мнение, что травма российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз», стала следствием несчастного случая.

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