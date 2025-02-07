На Алтае надолго отправили в тюрьму братьев, изготовивших более 60 кг наркотиков

В частном доме они оборудовали нарколабораторию и производили мефедрон В Алтайском крае суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном производстве синтетических наркотических средств массой более 60 кг, сообщает региональный СК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии