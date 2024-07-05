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Царьград

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Подполье сообщило об уничтожении центра ВСУ, в котором НАТО готовило диверсантов

Подполье сообщило об уничтожении центра ВСУ, в котором НАТО готовило диверсантов

В одесской области была уничтожена база, готовившая спецназ для элитных частей.Согласно сообщениям николаевского подполья, ВКС России нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске, где уничтожили центр подготовки "Авант", в котором британские инструкторы занимались обучением украинских диверсантов-подводников.

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