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«Олимпиакос» предложил Кендрику Нанну 5 млн евро за 2 года

Греческий «Олимпиакос» предложил Кендрику Нанну (27 лет, 188 см) двухлетний контракт на 5 миллионов евро, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

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