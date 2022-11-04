В США рассказали о работе над возвращением Грайнер и Уилана

Белый дом: США усердно работают над возвращением осужденных в России Грайнер и Уилана Американские власти прилагают активные усилия по Белый дом: США усердно работают над возвращением осужденных в России Грайнер и Уилана Американские власти прилагают активные усилия по возвращению на родину осужденных в России граждан США Бриттни Грайнер (за контрабанду и хранение наркотиков) и Пола Уилана (за шпионаж), рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.