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В США рассказали о работе над возвращением Грайнер и Уилана

В США рассказали о работе над возвращением Грайнер и Уилана

  Белый дом: США усердно работают над возвращением осужденных в России Грайнер и Уилана Американские власти прилагают активные усилия по  Белый дом: США усердно работают над возвращением осужденных в России Грайнер и Уилана Американские власти прилагают активные усилия по возвращению на родину осужденных в России граждан США Бриттни Грайнер (за контрабанду и хранение наркотиков) и Пола Уилана (за шпионаж), рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

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