Внимание! Сирены в Геленджике: опасность по БПЛА на всем Побережье

По данным мониторинговых служб в Анапе, Новороссийске, Геленджике существует опасность атаки БПЛА. Напоминаем: - Если вы находитесь на улице, зайдите в здание: подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря.