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Внимание! Сирены в Геленджике: опасность по БПЛА на всем Побережье

Внимание! Сирены в Геленджике: опасность по БПЛА на всем Побережье

По данным мониторинговых служб в Анапе, Новороссийске, Геленджике существует опасность атаки БПЛА.  Напоминаем: - Если вы находитесь на улице, зайдите в здание: подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно, если они выходят на сторону моря.

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