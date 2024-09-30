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Царьград

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"Она полетела. Всё уничтожит": Подполье - о небывалой бомбардировке Киева: Рекордный налёт и многокилометровые алые столбы

"Она полетела. Всё уничтожит": Подполье - о небывалой бомбардировке Киева: Рекордный налёт и многокилометровые алые столбы

Небывалая бомбардировка Киева и области зафиксирована в ночь на 30 сентября. Подполье и военэксперты раскрыли новые подробности.

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