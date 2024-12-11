В Бельгии назвали конфискацию активов РФ угрозой стабильности Европы

Global Look Press/Jens Kalaene/dpa Конфискация замороженных российских активов и их последующая передача Украине угрожает финансовой стабильности Европы, заявила глава бельгийского Euroclear Валери Урбен в интервью с Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии