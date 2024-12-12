Овчинский: в Головинском районе построили дом по программе реновации

В Головинском районе в САО завершено строительство жилого комплекса площадью 14 тысяч квадратных метров в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.