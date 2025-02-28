В Десногорске социальная защита лишила выплаты ветерана СВО

На защиту прав участника специальной военной операции встала прокуратура города смоленских атомщиков Местные чиновники нарушили социальные права экс-бойца спецоперации в Десногорске Смоленской области, отказав ему в выплате, положенной за полученное на фронте увечье.
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