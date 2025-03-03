В орловском НКМЦ им. Круглой скорректировали работу после проверки КСП

Контрольно-счётная палата (КСП) Орловской области в соответствии с установленным планом работы провела оценку эффективности мероприятий, направленных на приобретение медицинских лекарств и изделий БУЗ «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.
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