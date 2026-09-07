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СахПресс

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Дожди и похолодание: какой будет погода на рабочей неделе с 7 по 11 сентября на Сахалине

Дожди и похолодание: какой будет погода на рабочей неделе с 7 по 11 сентября на Сахалине

С понедельника, 7 сентября, погоду на севере Сахалина начнет менять холодный атмосферный фронт. К середине рабочей недели он сместится на юг острова и принесет дожди разной интенсивности, сообщили в региональном гидрометцентре.

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